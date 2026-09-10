Marco Rubio dio a conocer que no tiene planes de competir por la presidencia de Estados Unidos en 2028, aunque no cierra la puerta a futuros procesos electorales.

“Bueno, no sé qué le depara el futuro, pero no tengo planes en este momento. Estoy 100% centrado en mis trabajos, porque tengo dos”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos comentó que, por ahora, está centrado en sus múltiples cargos en el gabinete de Donald Trump, ya que también funge como asesor de Seguridad Nacional.

Sin embargo, todavía queda la incógnita sobre quién podría reemplazar al actual mandatario por el Partido Republicano, ya que encuestas recientes daban como favorito a Marco Rubio y en segundo lugar a JD Vance.

Donald Trump (Matt Rourke / AP Photo / AP)

Donald Trump perfilaba a Marco Rubio y JD Vance para 2028

En una visita oficial a Colombia, Marco Rubio descartó postularse en 2028 como candidato del Partido Republicano, aunque no cerró la puerta a considerarlo en el futuro.

En eventos pasados, Donald Trump había declarado que ve a JD Vance y a Marco Rubio como los dos principales perfiles para continuar su proyecto político, aunque evitó inclinarse por alguno.

“Pienso que JD y Marco como equipo serían muy difíciles de vencer. Es interesante, la ecuación humana. Los veo juntos y se llevan genial” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Cuando le preguntaron directamente por una posible candidatura republicana en 2028, evitó tomar partido y respondió: “Me gustan mucho J. D. Vance y Marco Rubio... me caen bien los dos.”

Marco Rubio, el preferido de Trump para elecciones de 2028 (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Quién podría suceder a Donald Trump en 2028?

Con el autodescarte de Marco Rubio, uno de los favoritos en las encuestas para suceder a Donald Trump, la lista de posibles candidatos del Partido Republicano para 2028 se reduce.

En segundo lugar en las encuestas está el vicepresidente JD Vance, considerado uno de los principales aspirantes del partido, mientras que otras opciones mencionadas incluyen a: