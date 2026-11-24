¿Naciste en 1991? ¿Tienes más de 30 años? Si respondiste sí a una de estas preguntas eres candidato para aplicarte un refuerzo de la vacuna contra el sarampión ya que la dosis aplicada años atrás pudo haber perdido su efectividad.

Al 24 de noviembre de 2026, México registra 12 casos activos de sarampión, todos concentrados en Chiapas, reporta la Secretaría de Salud. Aunque la probabilidad de un repunte de contagios es sumamente baja, expertos en la salud recomiendan una nueva dosis como medida preventiva.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la vacuna contra el sarampión se introdujo en México, 1973. Comenzó administrándose una dosis única al año de edad.

Sin embargo, a raíz de la pandemia de sarampión de 1989 a 1990, en 1991 se implementó un esquema de dos dosis, lo que permitió la eliminación de la enfermedad viral en 1996.

Debido a que en los últimos años las infecciones virales han evolucionado, han surgido nuevas afecciones y, por tanto, nuevos medicamentos, Cameron Wolfe, infectólogo de la Universidad Duke, recomienda administrar una nueva dosis en Estados Unidos y, de igual forma, en México.

“Recibir otra dosis es algo muy sencillo y seguro” Cameron Wolfe, infectólogo de la Universidad Duke

Aplicación de dosis de vacuna contra el Sarampión (J Guadalupe Pérez)

Recomiendan refuerzo contra el sarampión a ciudadanos de Estados Unidos nacidos antes de 1989

La recomendación de aplicarse un refuerzo contra el sarampión viene de Estados Unidos.

A través del The New York Times, siete expertos en la salud recomiendan aplicar un refuerzo contra el sarampión a personas adultas nacidas antes de 1989.

Mientras que en México, los candidatos a un refuerzo deben ser personas nacidas después de 1991, en Estados Unidos se aconseja hacerlo antes ya que durante un largo tiempo el país tuvo un status libre de sarampión.

Infectólogos explican que el esquema de vacunación, en 1989, pasó a ser de dos dosis con una eficacia del 97%, en comparación con los resultados de la aplicación de una dosis que redujo la enfermedad un 93%.

Médicos especialistas argumentan que “los adultos vacunados que nacieron antes de 1989 podrían no estar ya suficientemente protegidos” por las mismas razones que en México: