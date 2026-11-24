David Kershenobich, secretario de Salud, admitió que esperaban que la Organización Panamericana de Salud (OPS) le quitara a México el reconocimiento como país libre de transmisión endémica del sarampión.

Sin embargo, el secretario de Salud explicó que solo se debió al brote de sarampión que tuvo México, pero mismo que ya está en resolución pues ahora solo Chiapas tiene casos registrados.

David Kershenobich admite que intuían decisión de OPS sobre el sarampión

El 17 de noviembre de 2026 se hizo público que la OPS decidió quitar el reconocimiento a México de país libre de transmisión endémica del sarampión. Sin embargo, la situación no sorprendió a David Kershenobich.

En la conferencia del pueblo del 24 de noviembre de 2026, David Kershenobich admitió que esta decisión es algo que “veíamos venir”, debido al brote que México tuvo de sarampión.

“El retiro de la calificación [de país libre de sarampión] es algo que lo veíamos venir, en el sentido de que cuando tienes un brote de sarampión como el que tuvimos, toma un tiempo poderlo alcanzar”. David Kershenobich, secretario de Salud.

Sin embargo, el secretario de Salud recordó que en otras ocasiones tanto OPS como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reconocido que México es ejemplo en programas de vacunación, mismos que ayudan a controlar los brotes.

Asimismo, aseguró que la calificación de la OPS volverá “pronto” a México.

David Kershenobich actualiza estatus del sarampión en México

El secretario de Salud aseguró que la calificación de la OPS de país libre de transmisión endémica de sarampión, volverá pronto a México, pues ahora solo Chiapas tiene casos activos.

Según el registro brindado por Kershenobich, actualmente hay 12 casos activos, mismos que están focalizados en Chiapas, situación que dice “da tranquilidad” porque muestra el avance en materia de vacunación.