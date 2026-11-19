La Secretaría de Salud descartó que México atraviese una situación de alarma luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le retirara el reconocimiento como país libre de sarampión.

En entrevista con López-Dóriga, Rafael Valdés, subsecretario de Salud, destacó que el brote de sarampión presenta una reducción sostenida, pero la OPS retiró el estatus por la persistencia de contagios.

Sarampión en México: autoridades de Salud descartan alarma pese a retiro de certificación de la OPS

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional explicó que la decisión de la OPS responde a la transmisión continua de sarampión y no necesariamente a un incremento en los contagios.

Sarampión en México (Tomada de video)

Rafael Valdés señaló que si un país reporta contagios constantes durante más de 12 meses, la OPS retira el estatus libre de sarampión, pero esto sin considerar los índices y todas las acciones que se realizan contra la enfermedad.

El funcionario de Salud reiteró que México no atraviesa una situación de alarma por sarampión, destacando que 12 entidades federativas llevan más de tres meses sin registrar nuevos casos.

Rafael Valdés explicó que Salud mantiene una estrategia de vacunación para contener el brote y recuperar el reconocimiento internacional. Hasta el momento, se han aplicado más de 40 millones de dosis.

Como parte de las acciones, Salud puso en marcha un plan de 90 días y prevé controlar el brote a mediados de 2027. Posteriormente, México deberá cumplir 12 meses sin contagios de sarampión para solicitar nuevamente el estatus de la OPS.