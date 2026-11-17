México perdió su estatus de país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que la transmisión endémica de la enfermedad se restableció en el territorio, además de Estados Unidos y Bolivia.

“Es un retroceso importante, pero los países ya están tomando medidas para contener estos brotes”” Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, informó este martes 17 de noviembre de 2026 que aceptó la recomendación de una comisión independiente de expertos para retirar el reconocimiento internacional a México contra el sarampión, además de los otros dos países.

El funcionario calificó la decisión como un retroceso en los esfuerzos sanitarios de México y la región de América, aunque señaló que las autoridades ya trabajan para contener los contagios y brotes de sarampión.

🚨#Ahora | México, Estados Unidos y Bolivia pierden su estatus de países libres de sarampión, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la decisión responde al carácter endémico de la actual ola de contagios, lo que… pic.twitter.com/X1lSWy16N5 — Azucena Uresti (@azucenau) November 17, 2026

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