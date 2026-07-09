El argentino Eduardo Feinmann se disculpa con México tras comentarios de odio. Aunque asegura que se malinterpretaron sus palabras, terminó con nuevas críticas a Claudia Sheinbaum.

Las disculpas de Eduardo Feinmann fueron emitidas durante su participación en el noticiero A24 de Argentina, en el que explicó que sólo habló del partido México vs Inglaterra.

“Quizás alguna palabra de más tuve y si me equivoqué pido mil disculpas”. Eduardo Feinmann, comentarista argentino

Sin embargo, Eduardo Feinmann concluyó sus disculpas al señalar que fue mencionado durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum pese a que es un simple pseudoperiodista.

Eduardo Feinmann se disculpa con México; niega que fuera un mensaje de odio

Eduardo Feinmann aseguró que sus palabras se malinterpretaron, por lo cual, se disculpó con México.

Al respecto, afirmó, que no fue un comentario xenófobo o de odio.

🔴​El periodista argentino Eduardo Feinmann salió a aclarar la fuerte polémica que desataron sus recientes declaraciones. Según sus propias palabras, su mensaje "se malinterpretó" y sus críticas estaban dirigidas estrictamente al ámbito futbolístico.



​"Yo amo al pueblo… pic.twitter.com/ND01JZvAvC — Azucena Uresti (@azucenau) July 9, 2026

El argentino aseveró, “de corazón”, que los mexicanos nunca fueron los destinatarios de su comentario, por lo que se disculpó con quienes se sintieron heridos con sus palabras.

Eduardo Feinmann añadió que sólo estaban hablando de futbol, por lo cual se pudo haber emocionado, ya que el deporte despierta pasiones.

Finalmente, reiteró que ese nunca fue su sentimiento, y afirmó que no siente desprecio por el pueblo de México.

Eduardo Feinmann lanza críticas a Claudia Sheinbaum en sus disculpas

En conjunto de Ignacio Ortelli, Eduardo Feinmann emitió nuevas críticas a Claudia Sheinbaum, acusando que tiene cosas más importantes que atendenr, como a un pueblo “hambreado”.

Afirmó que la izquierda “atroz” de la que es parte ha sometido al pueblo de México, a quienes definió como trabajadores con una herencia cultural extraordinaria.

Por si fuera poco, Eduardo Feinmann también cuestionó a Claudia Sheinbaum sobre si no tiene asuntos más importantes que atender que un “insignificante periodista”.