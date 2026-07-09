Tras dudar si hablar de la disculpa de Eduardo Feinmann tras sus dichos sobre México, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que también defenderá a la Selección Mexicana.

Aunque Claudia Sheinbaum dijo que Eduardo Feinmann intentó justificar sus dichos, argumentó que “es igual” de ofensivo que haya sido a los jugadores de la selección.

Claudia Sheinbaum responde a Eduardo Feinmann tras su disculpa a México

El periodista argentino Eduardo Feinmann se hizo viral luego de haber externado su odio a México. Sin embargo, este se defendió argumentando que eran comentarios específicamente hacia la Selección Mexicana.

Ante ello, Claudia Sheinbaum reaccionó y aunque dijo que estaba dudosa de si tocar el tema o no, decidió que sí lo haría porque también es una ofensa que el insulto haya sido hacia la Selección Mexicana.

“Me da risa, porque él se justifica diciendo que solo habló del futbol (...) o sea que estaba hablando de la selección nacional ¿no? (...) bueno, pues nos ofende igual porque nadie debe ofender a la selección nacional, ¡nadie!, es igual”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta dijo que así como defendió a México como una nación, también defenderá a los jugadores de la selección porque no permitirá las ofensas hacia nadie.

“Nosotros también defendemos a la selección nacional y no permitimos que haya una ofensa aunque fuera de broma de esa categoría”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, Sheinbaum reflexionó y explicó que a su parecer los dichos de Eduardo Feinmann “habla de quién es” y se burló de “los asesores de la derecha”, recordando que él es el ejemplo de la derecha en el extranjero.

La defensa de la presidenta de México se suma a que anteriormente también dio la cara en defensa de la nación, pues Feinmann también inventó un rumor tras el partido de México vs Ecuador, asegurando que el narcotráfico amenazó para que la Selección Mexicana ganara.