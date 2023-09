¿Quién es Hugo López-Gatell? De acuerdo con información aún no confirmada, el subsecretario de Salud buscará ser jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se inscribirá en la encuesta el 21 de septiembre.

El destape de Hugo López-Gatell se dio a través de la cuenta del analista político Hernán Gómez, quien aseguró contar con “información de buena fuente” que confirmó postulación a la jefatura del subsecretario de Salud.

El adelanto de dicha información se dio de forma paralela al destape oficial de Omar García Harfuch para buscar ser jefe de gobierno de la CDMX; previamente, en entrevista, se dijo “listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad”.

En ese contexto, te contamos parte de la biografía de Hugo López-Gatell.

El nombre de Hugo López-Gatell se hizo familiar entre los mexicanos durante la pandemia de Covid-19, pues el subsecretario de Salud encabezó una serie de conferencias para dar seguimiento a los casos desde enero de 2020.

Las conferencias vespertinas de Hugo López-Gatell finalizaron en junio de de 2021, más de un año después de inicio de la pandemia, la cual llegó a su fin en mayo de 2023, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

El currículum que presenta el Gobierno de México sobre Hugo López-Gatell, reconoce al subsecretario de Salud como:

Hugo López-Gatell obtuvo el grado de doctor en Epidemiología en 2006 por la universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland en Estados Unidos.

Es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, desde el 1 de diciembre de 2018.

Hugo López-Gatell respondió a la pregunta de una reportera, durante una de las conferencias vespertinas del primer año de la pandemia de Covid-19, quien cuestionó directamente si el subsecretario le ha mentido a México.

“Esta tarde el exsecretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras... ¿Le ha mentido a México, secretario?”, preguntó Anahí Uribe de El Sol de México durante la conferencia en Palacio Nacional.

Hugo López-Gatell esbozó una risa y dijo “A ver, cuénteme más, ¿qué más dice el exsecretario, el doctor Narro?”, “dice que hay... hay... que no es congruente con sus cifras... eh... a ver, permítame”, respondió la reportera.

“Estamos a la espera de la opinión del doctor Narro, un respetable ex secretario de Salud y ex rector de la Universidad Nacional”.

“Menciona que las cifras no cuadran y esto genera en la población incertidumbre. A ver... ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México?”, reiteró la periodista y obtuvo mayor respuesta de Hugo López-Gatell.

“Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor José Narro Robles es un personaje de la vida pública. Fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI. Ya no le sigo la pista. No sé si siga en el PRI, no sé si siga en la UNAM. Por ahí debe estar. Me parece un individuo respetable. Habría que ver sus argumentos sobre lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos números, me parece. Quizás ahí nos podamos dar cuenta a qué se refiere”.

Hugo López-Gatell