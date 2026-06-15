Morena mueve piezas rumbo a 2027 con el nombramiento de Manuel Jesús Zavala Salazar

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) movió sus piezas rumbo a las elecciones de 2027 con el nombramiento de Manuel Jesús Zavala Salazar como Secretario de Organización del Partido.
“Se designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del Partido”.CEN de Morena
Como miembro de la Secretaría de Organización, Manuel Jesús Zavala Salazar tendrá entre sus facultades la movilización nacional, coordinación y supervisión de los trabajos territoriales de Morena.
Antes de su reciente nombramiento como delegado en funciones de Secretario de Organización del Partido, se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales del CEN de Morena.
CEN de Morena: Manuel Jesús Zavala Salazar fortalece la estructura interna rumbo a 2027
En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó que el nombramiento de Manuel Jesús Zavala Salazar forma parte de su fortalecimiento de estructura interna con miras a las elecciones 2027.
Además, destacó que la Secretaría de Organización es el organismo de Morena encargado de tareas como:
- Perfilamiento de la estrategia electoral
- Responsilidad de las tareas de afiliación
- Credencialización
- Actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados
Con 12 años de experiencia en cargos de elección y dirigencia partidista, el exdiputado de Campeche, Manuel Jesús Zavala Salazar, es el nuevo Secretario de Organización de Morena.
Ariadna Montiel y Manuel Zavala se integran a la Comisión Nacional de Elecciones
En el comunicado, difundido el 15 de junio, se informó que a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que preside Citlalli Hernández, también fueron integrados:
- Ariadna Montiel, presidenta de Morena
- Manuel Zavala, secretario y delegado en funciones
- Óscar del Cueto García, secretario de Finanzas
La Comisión Nacional de Elecciones se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar.