Movimiento Regeneración Nacional (Morena) movió sus piezas rumbo a las elecciones de 2027 con el nombramiento de Manuel Jesús Zavala Salazar como Secretario de Organización del Partido.

“Se designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del Partido”. CEN de Morena

Como miembro de la Secretaría de Organización, Manuel Jesús Zavala Salazar tendrá entre sus facultades la movilización nacional, coordinación y supervisión de los trabajos territoriales de Morena.

Antes de su reciente nombramiento como delegado en funciones de Secretario de Organización del Partido, se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales del CEN de Morena.

Morena mueve piezas rumbo a 2027 con el nombramiento de Manuel Jesús Zavala Salazar (Morena)

CEN de Morena: Manuel Jesús Zavala Salazar fortalece la estructura interna rumbo a 2027

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó que el nombramiento de Manuel Jesús Zavala Salazar forma parte de su fortalecimiento de estructura interna con miras a las elecciones 2027.

Además, destacó que la Secretaría de Organización es el organismo de Morena encargado de tareas como:

Perfilamiento de la estrategia electoral

Responsilidad de las tareas de afiliación

Credencialización

Actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados

Con 12 años de experiencia en cargos de elección y dirigencia partidista, el exdiputado de Campeche, Manuel Jesús Zavala Salazar, es el nuevo Secretario de Organización de Morena.

Morena mueve piezas rumbo a 2027 con el nombramiento de Manuel Jesús Zavala Salazar (Morena)

Ariadna Montiel y Manuel Zavala se integran a la Comisión Nacional de Elecciones

En el comunicado, difundido el 15 de junio, se informó que a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que preside Citlalli Hernández, también fueron integrados:

Ariadna Montiel, presidenta de Morena

Manuel Zavala, secretario y delegado en funciones

Óscar del Cueto García, secretario de Finanzas

La Comisión Nacional de Elecciones se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos ; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar.