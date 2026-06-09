Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desmintió una falsa lista de candidaturas que se le atribuyó al partido liderado por Ariadna Montiel, de cara a las elecciones de 2027.

“Está circulando una lista sobre supuestas definiciones de género y candidaturas para 2027 con nuestros logos”. Morena

En su posicionamiento difundido en redes sociales, Morena calificó dicha información como una “guerra sucia” e hizo un llamado a sus simpatizantes a no caer en desinformación.

Morena explicó que será el método de encuesta el que defina a las y los próximos candidatos, y reiteró que no existe ninguna lista con los perfiles que participarán en el proceso electoral de 2027.

Morena desmiente falsa lista de candidaturas para 2027 y acusa guerra sucia

Morena desmiente tener una lista de candidaturas para las elecciones 2027

En las últimas horas, comenzó a circular una lista con los sellos de Morena en la que aparecían los partidos de la coalición que serían propuestos en cada uno de los 17 estados durante las elecciones 2027.

Inclusive, en la lista aparecía el género que presuntamente debían tener los candidatos para poder participar en la contienda; en Aguascalientes se proponía una mujer, en Baja California un hombre, etc.

Sin embargo, Morena aclaró que esa lista es falsa y precisaron que no se han fijado los partidos que competirán en cada estado, y que mucho menos se ha establecido un género específico.

La misma Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional De Elecciones, aclaró que todos los candidatos serán elegidos a través de una encuesta en las próximas semanas.