Ariadna Montiel anunció que las encuestas del proceso interno se harán públicas una vez que se presenten todos los coordinadores estatales en defensa de la Transformación.

“Una vez que hagamos las presentaciones en su totalidad los vamos a invitar para que… las demos a conocer detalladamente una por una… saben que lo hacemos con nuestros compañeros, no hay un candidato que diga que él no lo vio” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Aunque aún no hay fecha definida, los perfiles elegidos por las encuestas se darán a conocer de manera escalonada entre septiembre y octubre de 2026.

Ariadna Montiel aseguró que los aspirantes conocen los resultados el mismo día del anuncio y defendió la alianza con el PT, pese a las críticas de Reginaldo Sandoval y la ausencia del partido en las presentaciones.

Ariadna Montiel asegura que aspirantes conocen la encuesta antes de designar coordinadores estatales

Ariadna Montiel dijo que las encuestas se han dado a conocer a todos los participantes el mismo día del anuncio.

El Partido del Trabajo (PT) se ha ausentado de las presentaciones de coordinadores estatales pues ha señalado inconsistencias e incluso algunos simpatizantes han reprochado “fraude”.

Ariadna Montiel dijo que los resultados de cada encuesta podrán ser revisados a detalle una vez que se hagan todos los nombramientos de defensores estatales.

Ariadna Montiel busca conservar alianza con PT

Ariadna Montiel coincidió con Citlalli Hernández, presidenta de Organización Nacional de Elecciones de Morena, al afirmar que hay diálogo y se mantiene la intención de conservar la alianza rumbo a las elecciones 2027.

Ambas coincidieron también en señalar que se incluyó a candidatos del PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en su proceso interno y que se abrieron a la propuesta del PT de hacer encuestas espejo.

El PT ha endurecido su posición y se ha filtrado que acordaron no acudir a las siete restantes presentaciones de defensores de la transformación.