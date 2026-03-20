El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo confiar en que PT y PVEM van a respaldar el Plan B electoral pese a las tensiones de semanas recientes.

“Tengo confianza en que la expresión pública expresada el domingo de los tres partidos se sostenga en el momento de la votación en el Senado” Ricardo Monreal

Así lo indicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ante los nuevos pronunciamientos de los aliados de Morena que han expresado su rechazo a la revocación de mandato.

A pesar de ello y tras reiterar que Morena va a apoyar el proyecto de Plan B que ahora se discute en la Cámara de Senadores, Monreal confió en sacar adelante la iniciativa.

Senado fija fecha para votar el Plan B de la reforma electoral (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Monreal confía en que PT y PVEM apoyaran Plan B

Mientras la Cámara de Senadores discute el proyecto de Plan B electoral, el diputado Ricardo Monreal dijo que desde Morena se espera que PT y PVEM apoyen la iniciativa.

Lo anterior pese a que desde el PT han comenzado a surgir voces que han manifestado su desacuerdo en torno a la revocación de mandato.

Cuestionado por el riesgo de que los aliados de Morena no acompañen el proyecto, Monreal dijo que pese a las recientes tensiones, la iniciativa contará con el respaldo de petistas y del Verde.

“Nunca me adelanto a la víspera, pero tengo confianza en que la expresión pública expresada el domingo de los tres partidos se sostenga en el momento de la votación en el Senado de la República” Ricardo Monreal

En especial porque recordó que tanto Morena como PT y PVEM, hicieron un compromiso para ir juntos en el proceso legislativo, de lo cual fue testigo presencial y hasta firmó un acuerdo.

No obstante, el diputado federal resaltó que los aliados de Regeneración Nacional tienen la “última decisión”, pues todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte.

Monreal defienden revocación de mandato en Plan B

Al señalar que confía en que PT y PVEM apoyen el Plan B, Ricardo Monreal defendió los temas relacionados con la revocación de mandato que se incluyeron en el proyecto.

Sobre ello, el presidente de la Jucopo en San Lázaro dijo que democracias de todo el mundo cuentan con esa herramienta que ha demostrado ser de gran utilidad, por lo que aseveró que Morena respaldará la propuesta.

“En el mundo y en Suiza, en Estados Unidos, incluso en América Latina, esta institución de revocación de mandato existe y el hecho de que el titular del Ejecutivo sometido a la revocación tenga voz no es extraño” Ricardo Monreal

Incluso, adelantó que la bancada morenista votará a favor en los mismos términos que lleguen de la Cámara de Senadores, aunque dijo que también hay espacio a las modificaciones.

Al hablar del punto específico de las campañas que se podrían hacer en la revocación de mandato, resaltó que hay ejemplos internacionales que demuestran su viabilidad, como pasa en Estados Unidos.