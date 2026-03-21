El lunes 23 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunirá con el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales del Senado con motivo del Plan B.

Ese día, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado sesionarán para discutir el Plan B de la reforma electoral a las 18:00 horas.

INE se reunirá con comisión del Senado previo discusión del Plan B de la reforma electoral

El Consejo General del INE encabezado por Guadalupe Taddei estaría citado el lunes 23 de marzo horas antes de la discusión en comisiones del Plan B, tal como han dado a conocer medios.

Acorde con lo señalado, la reunión sería con el presidente de la comisión de Puntos Legislativos, Óscar Cantón Zetina, a las 12 horas, a petición de los consejeros del INE por la reforma electoral.

Óscar Cantón Zetina (Oscar Cantón Zetina / Facebook)

Se mencionó que la reunión también habría sido invitación del INE, además de que estaba programada para este viernes 20 de marzo, aunque compromisos de los consejeros dificultaron el encuentro.

De momento, ni el presidente de la comisión en el Senado ni el INE han mencionado la reunión que se llevaría a cabo seis horas antes de la discusión del Plan B de la reforma electoral.

El INE no emitió su postura sobre el Plan B de la reforma electoral; sin embargo, varios consejeros habían expresado su rechazo sobre los planteamientos, como el adelantar la revocación de mandato.

Plan B: INE abordaría elecciones judiciales en reunión con comisiones del Senado para

Vocalías del INE en los estados han señalado que se abstendrán de discutir varios puntos del Plan B de la reforma electoral, como el tope de sus salarios o la revocación.

Medios apuntan que los consejeros del INE buscarían con las comisiones el cambiar la fecha de las elecciones al Poder Judicial de 2027 como plantearon anteriormente.

El INE había presentado 241 propuestas a la Comisión Presidencial de Pablo Gómez, en las que señalaban la carga de trabajo y la imposibilidad de empalmar las elecciones.