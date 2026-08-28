Mónica Gámez reveló un escrito de Fernando Farías Laguna sobre las acusaciones por huachicol fiscal y las conclusiones a las que habría llegado para presuntamente involucrarlo.

“Él (Fernando Farías Laguna) se pone a redactar por qué él piensa que lo quieren involucrar en todo esto”. Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

La esposa del excontralmirante aseguró nuevamente que Fernando Farías Laguna sería inocente; sin embargo, sería un chivo expiatorio ideal por su relación con Rafael Ojeda.

Por lo mismo, Mónica Gámez pidió que se cite a declarar al extitular de la Secretaría de Marina, ya que no habría informado que Fernando Farías Laguna fue quien denunció.

Mónica Gámez afirma que Fernando Farías Laguna es inocente tras vinculación a proceso (Captura de pantalla)

Mónica Gámez revela documento de Fernando Farías Laguna sobre acusaciones de huachicol

Mónica Gámez compartió para medios un documento escrito por Fernando Farías Laguna mientras estaba en Argentina, sobre sus conclusiones sobre las acusaciones de huachicol fiscal.

Tal como se dio a conocer, en el escrito en forma de lista, Fernando Farías Laguna habría revelado que se enteró de la red de huachicol por Rubén Guerrero Alcántar.

Al respecto, Mónica Gámez explica que Fernando Farías Laguna recibió la denuncia de Rubén Guerrero Alcántar y lo contactó con Rafael Ojeda para denunciar la red.

Sin embargo, pocos meses después, Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado y sería por esta razón que Fernando Farías Laguna huyó de México, como escribió en el documento.

El escrito también señala que junto a Manuel Roberto Farías Laguna, sería la persona ideal para ser chivo expiatorio y distraer de los verdaderos responsables.

Fernando Farías Laguna denunció huachicol con Rafael Ojeda, asegura Mónica Gámez

En entrevista para Radio Fórmula, Mónica Gámez también señaló que una de las denuncias presentadas sobre la red de huachicol fiscal fue de Fernando Farías Laguna.

En el escrito, Fernando Farías Laguna también menciona que su papel red sólo fue el denunciar; por lo mismo, Mónica Gámez cuestionó por qué Rafael Ojeda no dio a conocer este detalle.

La esposa también resaltó que quiere ver la denuncia que presentó Rafael Ojeda, quien igualmente debería ser llamado a declarar y no ser exonerado.

La esposa de Fernando Farías Laguna mencionó en este sentido que Rafael Ojeda debió estar enterado sobre lo que hacían sus sobrinos, no sólo por las denuncias externas.