La Fiscalía de Sonora determinó otorgar medidas de protección a la señora Mónica Gámez Grijalva, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna.

“La FGJES determinó otorgarle las medidas de protección conforme a los protocolos y disposiciones legales aplicables” Fiscalía de Sonora

La decisión se tomó luego de la denuncia en redes sociales, y denuncia formal, sobre una camioneta que la seguía en Hermosillo, Sonora.

El supuesto acoso y seguimiento contra Mónica Gámez Grijalva se da a la par del proceso legar que enfrenta su esposo Fernando Farías Laguna por señalamientos de huachicol fiscal.

Fiscalía de Sonora da protección a Mónica Gámez e inicia investigación

La Fiscalía de Sonora no especificó cuáles son las medidas de protección para la esposa de Fernando Farías Laguna, solo señaló que estas se proporcionan conforme a protocolos y disposiciones legales aplicables.

La dependencia dijo que una vez que se presentó la denuncia formal iniciaron acciones para el esclarecimiento de los hechos.

Mónica Gámez denuncia seguimiento mientras su esposo es procesado

Mónica Gámez Grijava dijo que al regresar a su casa desde el domicilio de sus padres fue perseguida por una camioneta tipo van color blanca en el marco del proceso legal de su esposo y en el que ya ha sido vinculado a proceso.

La empresaria pidió seguridad al gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo. La Fiscalía de Sonora tomó la decisión de dar protección ante el video difundido en redes sociales.

Mónica Gámez ha denunciado amenazas por dar entrevistas a medios de comunicación y exigir que se castigue “a los verdaderos culpables” del caso de huachicol fiscal.