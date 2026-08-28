Detuvieron a presuntos secuestradores en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás en Ciudad de México (CDMX); se hacían pasar por agentes de la FGR.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de tres personas en la alcaldía Miguel Hidalgo, por presunta posesión de droga tras encontrarlos fumando marihuana.

Sin embargo, hasta el momento no ha revelado si los tres detenidos se hacían pasar por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detienen a secuestradores en Casco de Santo Tomás que se hacían pasar por agentes de la FGR

En redes sociales se compartió el video de la detención de presuntos secuestradores en las inmediaciones del Instituto Politécnico Nacional en Miguel Hidalgo, CDMX.

De acuerdo con el video, fueron elementos de la SSC quienes implementaron la detención, que habría tenido lugar en el Casco de Santo Tomás el pasado martes 25 de agosto.

Se menciona que los presuntos secuestradores utilizaban credenciales con identidades falsas de la FGR para atraer posibles víctimas, como estudiantes del IPN.

Sin embargo, hasta el momento, la SSC no ha aclarado si decomisaron dichas credenciales que utilizaban para hacerse pasar por agentes de la FGR.

Los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público y el caso será llevado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX que tampoco se ha pronunciado.

Detienen en CDMX a secuestradores que se hacían pasar por agentes de la FGR (Captura de pantalla)

SSC sobre detención de presuntos secuestradores en Casco de Santo Tomás, CDMX

De acuerdo con la SSC, las detenciones se dieron tras un patrullaje preventivo, al notar a los presuntos secuestradores fumando lo que presumen sería marihuana.

En el comunicado apuntaron que fue en avenida De los Maestros y la calle Manuel Carpio que vieron al automóvil color vino estacionado, con un joven en el asiento trasero.

Los agentes de la SSC apuntaron un posible hecho delictivo, por lo que tras una revisión, hallaron 15 bolsitas de lo que sería marihuana, más un arma corta.