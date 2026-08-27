Mónica Gámez solicita protección a Alfonso Durazo tras ser seguida hasta su domicilio

Mónica Gámez denunció que fue seguida tras salir de su domicilio en Hermosillo, por lo que solicitó protección al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
“Tengo mucho miedo, porque era un hecho que me venían siguiendo”Mónica Gámez
Tal como explica la esposa de Fernando Farías Laguna, los hechos ocurrieron tras llegar a Hermosillo, Sonora, este miércoles 26 de agosto, en medio del proceso del excontralmirante.
Aunque de momento Alfonso Durazo no se ha pronunciado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que buscaron a Mónica Gámez para que presente su denuncia.
Mónica Gámez denuncia que fue seguida tras salir de su casa; pide protección a Alfonso Durazo
Mediante un video en redes sociales, Mónica Gámez señaló que fue seguida tras salir del residencial en donde vive, por lo que pidió seguridad o medidas cautelares a Alfonso Durazo.
Mónica Gámez narró que al momento de llegar a su casa tras regresar del domicilio de sus papás, fue seguida por la carretera internacional a Nogales (sin mencionar distancia).
La esposa del excontralmirante señaló que era una camioneta la que la siguió, tipo van de color blanco, aunque no mencionó otros detalles para identificar el vehículo.
Sin embargo, Mónica Gámez rebasó a dicha camioneta, momento en el que los conductores se percataron de que ya se había dado cuenta que la venían siguiendo.
“Tengo mucho miedo”, así fue como Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, denunció que una camioneta la iba siguiendo en Nogales, #Sonora. Pidió al gobernador Alfonso Durazo que le brinden seguridad o medidas cautelares: pic.twitter.com/VCAZsROvo0— Nacho Lozano (@nacholozano) August 27, 2026
Fiscalía de Sonora dará seguimiento a denuncia de Mónica Gámez
Tras viralizarse la denuncia de Mónica Gámez, la Fiscalía de Sonora dio a conocer que se dará seguimiento; para ello, se busca contactar a la esposa de Fernando Farías Laguna.
La Fiscalía de Sonora mencionó que buscan conocer de manera directa los hechos ocurridos este miércoles 26 de agosto, además de que presente su denuncia formal.
Posterior a esto, se llevarán a cabo los análisis de riesgo respectivo para determinar si son procedentes las medidas de protección que pidió Mónica Gámez.