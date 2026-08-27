Mónica Gámez denunció amenazas y seguimiento por parte de una camioneta en Hermosillo, aunque aseguró que aún no recibe la protección prometida por la Fiscalía de Sonora.

“Ahorita no me ha llegado (la protección), pero quedaron de mandármela”. Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

En entrevista, la esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna relató que el vehículo la persiguió tras salir de casa de sus padres, repitiendo un patrón ocurrido hace un año cuando su esposo estaba prófugo.

La Fiscalía de Sonora confirmó que abrió una investigación y se comprometió a buscar a los responsables, mientras Mónica Gámez pide a los medios dar seguimiento al caso.

Al respecto, Mónica Gámez mencionó que dicha camioneta repitió un patrón que ya había visto hace un año, cuando Fernando Farías Laguna estaba prófugo.

Esposa de Fernando Farías Laguna no tiene protección todavía, tras denuncia de amenazas

Mónica Gámez también mencionó que de momento no le ha llegado la protección prometida por la Fiscalía de Sonora, aunque espera que sí arriben en el lapso del día.

Fue en entrevista con Joaquín López Dóriga que Mónica Gámez confirmó que la Fiscalía de Sonora y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación acudieron a su domicilio.

Y se habrían comprometido en buscar a quienes la siguieron la tarde del miércoles 26 de agosto, tras salir de domicilio hacia la casa de sus padres, una vez llegó a Hermosillo.

Narró a su vez que la camioneta Van se escondió cerca de su casa, antes de alcanzarla en un semáforo, en donde se quedó un minuto, para alcanzarla despacio.

Aunque Mónica Gámez también dio a conocer que la situación ya había sucedido hace un año, cuando otro vehículo también la habría seguido, ya que se le pegó a su carro.

Mónica Gámez confirma denuncia por amenazas en su contra

Por su parte, en otro espacio de MVS Noticias, Mónica Gámez confirmó que ya existe una denuncia por las amenazas que recibió el lunes 24 de agosto, para que no diera más entrevistas.

Sin embargo, aseguró con Pamela Cerdeira tener miedo, no por su seguridad, sino por la de su esposo, Fernando Farías Laguna, ya que teme por su vida.

Ante esto, la esposa de Fernando Farías Laguna pide a los medios “no soltarla” y dar seguimiento al caso y las imputaciones en contra del excontralmirante sobre huachicol fiscal.