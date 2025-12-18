La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce nombramiento de Esthela Damián como consejera jurídica de la Presidencia.

“Es un cargo muy importante y estoy segura de que Esthela va a hacer un excelente trabajo” Claudia Sheinbaum

Al hablar sobre el trabajo de Esthela Damián, Claudia Sheinbaum reconoció que quería a una mujer en el cargo para no mover la paridad.

Claudia Sheinbaum reconoce el trabajo de Esthela Damián que la llevo a ser nombrada consejera jurídica de la Presidencia

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló sobre el nombramiento de Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Claudia Sheinbaum Pardo, explicó los motivos detrás de la designación de Esthela Damian Peralta como nueva consejera jurídica de la Presidencia, destacando su trayectoria, experiencia legal y el compromiso con la paridad.

Luego de que consideró que Esthela Damián cuenta con los requisitos técnicos y una carrera que respalda su nombramiento, ya que tiene el perfil profesional además de una amplia trayectoria en el servicio público.

Claudia Sheinbaum se mostró segura que Esthela Damián hará un gran trabajo, pues es una mujer honesta y con una gran capacidad de diálogo.

“Estela hará un excelente trabajo, es una mujer honesta, trabajadora, se lleva bien con todos y con gran capacidad de diálogo” Claudia Sheinbaum

En su discurso, Claudia Sheinbaum destacó que la Consejería Jurídica de la Presidencia es un área estratégica.

Pues se encarga de todo lo relacionado con la publicación de normas en el Diario Oficial de la Federación, además de mantener vínculos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República y el Tribunal de Justicia Administrativa en asuntos contenciosos.

Claudia Sheinbaum reconoció que la designación de Esthela Damián también responde al compromiso de mantener la paridad de género en el gabinete presidencial.

“Quería que fuera mujer, eso es muy importante. No quiero mover la paridad, de hecho, hay más mujeres que hombres” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destaca la trayectoria de Esthela Damián por la cual fue nombrada consejera jurídica de la Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de Esthela Damián durante toda su trayectoria y recordó que ha acompañado desde 2018.

Destacó que Esthela Damián es una persona con formación sólida en derecho, experiencia práctica y conocimiento del funcionamiento interno del gobierno.

Claudia Sheinbaum recordó que Esthela Damián es abogada con diversas especializaciones y maestría en educación, además de haber ocupado cargos relevantes como directora del DIF de la Ciudad de México.

Al recordar su trayectoria laboral, Claudia Sheinbaum resaltó que fue su secretaria particular en el Gobierno de la Ciudad de México, un trabajo que señaló no es fácil.

“La secretaría particular es un trabajo muy difícil, funciona como una especie de jefatura de gabinete en muchos temas, y Esthela lo desempeñó de manera extraordinaria” Claudia Sheinbaum

Previo a este nombramiento, Damián Peralta se desempeñaba en la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde trabajó junto con la secretaria Rosa Icela Rodríguez en el programa Atención a las Causas, enfocado en identificar a jóvenes en riesgo.