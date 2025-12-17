Este miércoles 17 de diciembre, Claudia Sheinbaum designó a Esthela Damián como la nueva consejera jurídica de la Presidencia.

Esthela Damián sustituye a Ernestina Godoy como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, luego de que fue designada como titular de la Fiscalía General de la República.

El relevo fue dado a conocer a través de redes sociales del el Gobierno de México.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombra a Esthela Damián Peralta consejera jurídica del Ejecutivo Federal” Gobierno de México

Hasta este miércoles, Esthela Damián se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esthela Damián estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia.

Cabe recordar que Esthela Damián es una cercana colaboradora de Claudia Sheinbaum, fue su secretaria cuando la actual presidenta de México ocupó la jefatura de gobierno de la CDMX.

Esthela Damián agradece a Claudia Sheinbaum tras su nombramiento como consejera jurídica de la Presidencia

Tras darse a conocer el nombramiento, Esthela Damián agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su confianza y aseguró que trabajará con lealtad a su proyecto.

“Agradezco la confianza de la Presidenta. La asumo con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas. Trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer Presidenta de México” Esthela Damián

De acuerdo con un comunicado difundido por el Gobierno Federal, Esthela Damián cuenta con una amplía experiencia en el servicio público y en el ámbito legislativo.

Esthela Damián es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en educación.

Sin embargo, a lo largo de su trayectoria Esthela Damián se ha caracterizado por tener un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en derecho:

Parlamentario

Fiscal

Administrativo

Derechos humanos

Derecho electoral

Protección de los derechos de niñas, niños y juventudes

Esthela Damián también cuenta con estudios en derecho electoral, derechos humanos y derecho administrativo.

Cuenta con experiencia jurídica, administrativa y en políticas públicas vinculadas a derechos humanos.

Durante cuatro años, Esthela Damián fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.