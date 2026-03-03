Por designación de Claudia Sheinbaum, Miguel Torruco Garza se incorpora como subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución encabezada por Omar García Harfuch.

De acuerdo con el comunicado de la SSPC, su integración tiene como objetivo:

“Fortalecer la prevención desde las causas mediante políticas públicas integrales, coordinadas y con enfoque territorial, orientadas a la construcción de paz en los territorios” SSPC

Subsecretaría de Miguel Torruco Garza tendrá bajo su responsabilidad “México Imparable”

El pasado 24 de febrero se presentó el programa “México Imparable”, el cual estará a cargo de la subsecretaría de Miguel Torruco Garza, de 38 años de edad.

El exmiembro de la Cámara de Diputados de México, estará a cargo de la construcción de 100 Centros Comunitarios dentro de la República Mexicana, mismos que estarán ubicados en territorios estratégicos para la construcción de paz.

Los espacios están dirigidos y pensados para la juventud, a quienes se les integrará en el deporte y la cultura, así como se brindará atención a la salud mental, ejes estratégicos para prevenir la violencia y reconstruir el tejido social desde las comunidades.

Al respecto, el nuevo compañero de García Harfuch, indicó que la prevención de violencias se inicia atendiendo las causas a la par que se generan horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte.

Respaldando lo dicho el Diputado Federal, la institución encabezada por García Harfuch, de 44 años de edad, impulsará acciones territoriales y comunitarias, con bases sólidas para construir una cultura de paz.

“Con esta incorporación, el Gobierno de México reafirma su compromiso de construir seguridad con un enfoque preventivo, social y territorial, atendiendo las causas estructurales de la violencia mediante políticas públicas evaluables, coordinación institucional y presencia efectiva en los territorios” SSPC

¿Quién es Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias en la SSPC?

Con base a la semblanza publicada por el Gobierno de México, Miguel Torruco Garza cuenta con preparación académica en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Así como tiene una licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana.

Cuenta estudios especializados en estrategias digitales y comunicación en instituciones de prestigio internacional y además es trilingüe, habla a la perfección:

Español

Inglés

Italiano.

Se desempeñó como Diputado Federal en la LXV Legislatura, presentando más de 50 iniciativas.

Estuvo al frente de Grupo Interparlamentario México–Estados Unidos, donde impulsó la interlocución y coordinación bilateral en materia de seguridad.