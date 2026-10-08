Miguel Ángel Solano Ruíz, conocido como ‘Capitán Sol’, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, misma de la que serían integrantes los hermanos Farías Laguna.

El ‘Capitán Sol’ tuvo la continuación de su audiencia inicial este jueves 8 de octubre en la que la jueza Mariana Vieyra Valdés tomo la decisión de vincularlo a proceso.

El capitán de corbeta en retiro permanecerá en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, conocido como El Altiplano, tras ratificar prisión preventiva oficiosa.

Dan a la FGR 6 meses para complementar investigación contra el ‘Capitan Sol’

La jueza concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria del caso relacionado los exmarinos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna.

La decisión de vincular a proceso al ‘Capitán Sol’ se tomó luego de que la FGR presentó datos de prueba suficientes relacionados con los señalamientos de delincuencia organizada relacionada con hidrocarburos.

Miguel Ángel Solano Ruíz permanecerá en El Altiplano, donde se encuentran recluidos los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna.

Audiencia de vinculación a proceso del ‘Capitán Sol’ fue privada

La audiencia del ‘Capitán Sol’ fue privada por temas de seguridad nacional luego de haber sido detenido el viernes 2 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, lo señala de ser el real cabecilla de la red de huachicol fiscal, aunque el propio ‘Capitán Sol’ habría señalado a otros personajes.