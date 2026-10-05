La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que logró prisión preventiva oficiosa en contra de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como Capitán Sol.

La prisión preventiva lograda se obtuvo por delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento, con la agravante de ser un servidor público.

Miguel Ángel Solano Ruiz fue detenido la noche del 1 de octubre en Zapopan, Jalisco, como parte de la trama de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna.

Audiencia del Capitán Sol será el 8 de octubre

Este domingo 4 de octubre se llevó a cabo la audiencia inicial del Capitán Sol. La continuación de la audiencia inicial será el jueves 8 de octubre.

El caso lo lleva la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El Capitán Sol se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya, Estado de México, donde también se encuentran internado los hermanos Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna.

Señalan al Capitán Sol de crear una red de huachicol fiscal

El abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, ha señalado que el Capitán Sol es el creador de la red de huachicol fiscal de la que se les acusa.

A Miguel Ángel Solano Ruiz se le señala de haber creado la organización criminal conocida como Los Primos.