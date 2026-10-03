Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol” ya tiene fecha de audiencia inicial. Será el domingo 4 de octubre a puerta cerrada en el Centro Federal de Readaptación Social no.1, mejor conocido como el penal del Altiplano.

Esto fue dado a conocer por el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, penal al que llegó la tarde de este viernes 2 de octubre, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Al igual que otros casos relacionados con el huachicol fiscal como el de los Farías Laguna, la audiencia inicial será a puerta cerrada —sin medios de comunicación— y de manera virtual.

Capitán Sol ingresa al Altiplano tras detención por huachicol fiscal (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Capitán Sol ya tiene fecha de audiencia: será el domingo 4 de octubre en el Altiplano

De acuerdo con la agenda del Centro de Justicia Penal Federal, será el domingo 4 de octubre a las 6:00 horas que comenzará la audiencia inicial del Capitán Sol, mediante videoconferencia y de carácter privado.

Mientras se espera su audiencia inicial —que podría retrasarse— el Capitán Sol se quedará detenido en el penal del Altiplano, lugar al que lo trasladaron desde Zapopan, Jalisco, en donde fue aprehendido por la Secretaría de Marina.

Analistas de seguridad y distintos medios de comunicación cuestionaron la transparencia, ya que no se daría a conocer la información que proporcionen los testigos.

De momento, no se tienen mayores detalles de las acusaciones que realizarán la Fiscalía General de la República en la audiencia inicial, así como tampoco argumentos de la defensa del Capitán Sol.

Se le imputa el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de combustible; es decir, la red de huachicol fiscal ligada a los hermanos Farías Laguna, “Los Primos”.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General de la República, era presunto enlace de coordinación ya que facilitaba permisos y documentación aduanera para introducir el combustible de manera ilegal.