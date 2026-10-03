Epigmenio Mendieta, abogado de los Farías Laguna, niega vínculo entre los hermanos y Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”, tras señalarlo como posible enlace en la red de huachicol que presuntamente lideraban.

“Los mismos testigos dicen que no tuvieron contacto (el Capitán Sol) con los hermanos Farías Laguna”. Epigmenio Mendieta, abogado de los Farías Laguna

Al respecto, el abogado de Manuel y Fernando Farías Laguna explicó que el retirado capitán de corbeta forma parte del primer listado de órdenes de aprehensión, por lo que llevaba un año prófugo.

Detalló que el Capitán Sol no sólo estaría acusado de hacer la logística, sino que también contactaba a los servidores públicos para entregar los sobornos obtenidos por el huachicol fiscal.

Abogado Epigmenio Mendieta niega vínculos entre los hermanos Farías Laguna y el Capitán Sol

En entrevista con José Cárdenas, Epigmenio Mendieta negó que los hermanos Farías Laguna y el Capitán Sol mantuvieran contacto por la red de huachicol en la que los tres habrían participado.

Esto habría sido referido por testigos —entre ellos, Rubén Guerrero— en una carta previa a su muerte que habría sido entregada al exsecretario Rafael Ojeda y que se encontró después en Chiapas.

Epigmenio Mendieta señala que Rubén Guerrero confirmaba que Fernando Farías Laguna habría rechazado formar parte de la red de huachicol y sentenció que no lo volvieran a buscar, tras una invitación de 2022.

Por lo que Epigmenio Mendieta negó no sólo que mantuvieran contacto, sino que tampoco habrían colaborado y los Farías Laguna tampoco habrían recibido dinero de parte del Capitán Sol por los buques.

Añadió que esto se refleja en las intervenciones de la Fiscalía General de la República (FGR) a los dispositivos de los Farías Laguna, en donde no hay mensajes con el Capitán Sol, ni correos ni transferencias.

Epigmenio Mendieta señala a Capitán Sol como posible cabecilla de Los Primos, no los Farías Laguna

Epigmenio Mendieta también afirmó que el señalamiento de relación entre los Farías Laguna y Capitán Sol deberá ser comprobado por la Fiscalía General de la República, tras vincularlos con la red Los Primos.

Con la detención del Capitán Sol, los mismos testigos del caso han mencionado que el retirado militar tenía un papel central en la red de huachicol, ya que no sólo manejaba la logística, también tenía los contactos con:

Funcionarios

Empresarios

Aduaneros

Transportistas

Por lo que Epigmenio Mendieta presume que en realidad es el Capitán Sol la cabecilla de la red de huachicol Los Primos, no los Farías Laguna, aunque deberán esperar sus declaraciones.