La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que logró la vinculación a proceso de Miguel Ángel Solano Ruiz por el presunto delito de delincuencia organizada para cometer huachicol fiscal.

A través de un comunicado, la FGR señaló que se presentaron datos prueba ante la autoridad judicial, por lo que se determinó iniciar el proceso por presunto huachicol fiscal contra Miguel Ángel Solano Ruiz.

FGR obtiene vinculación a proceso contra Miguel Ángel Solano Ruiz por presunto huachicol fiscal

Este jueves 8 de octubre, la FGR confirmó que Miguel Ángel Solano Ruiz fue vinculado a proceso por presunto huachicol fiscal, luego de haber presentado suficientes pruebas ante la autoridad judicial.

FGR confirma proceso contra Miguel Ángel Solano Ruiz por presunto huachicol fiscal (@FGRMexico)

Como parte de la resolución, se ratificó la prisión preventiva oficiosa en contra de Miguel Ángel Solano Ruiz y se estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

De acuerdo con la información, Miguel Ángel Solano Ruiz fue detenido hace unos días en Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo de la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal.

Miguel Ángel Solano Ruiz es señalado de tener vínculos con los hermanos Farías Lagunas en el tema de huachicol fiscal. Habría utilizado su posición dentro de la Semar para el tráfico ilegal de combustible.

La FGR recordó que Miguel Ángel Solano Ruiz debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial, conforme al principio de presunción de inocencia.