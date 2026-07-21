Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo, aseguró que su papá es “un preso político”, detenido por supuestos delitos de huachicol.

“Así lo veo yo, es que mi papá es un preso político” Verónica Ruffo Sanchez, hija de Ernesto Ruffo

En entrevista para Ciro Gómez Leyva la hija del ex gobernador de Baja California resaltó que no hay pruebas que vinculen a Ernesto Ruffo con los delitos que se le imputan.

Hija de Ernesto Ruffo asegura que “no tiene pies ni cabeza” la acusación contra su padre

De acuerdo con la hija de Ernesto Ruffo, las acusaciones en contra de su padre “no tienen pies ni cabeza”; además de que señaló que no hay pruebas en su contra.

“La manera en la que nosotros, específicamente yo, estamos percibiendo esto, estamos sintiendo esto, no tiene pies ni cabeza” Verónica Ruffo Sanchez, hija de Ernesto Ruffo

Según Verónica Ruffo, el “sentido común” señala que Ernesto Ruffo no está relacionado con el tráfico de combustible del que se le señala, conocido como huachicol fiscal.

Por otra parte, resaltó que ha recibido el apoyo de cientos de personas entre quienes se encuentran líderes, aliados y hasta organizaciones que la respaldan con el reclamo sobre que Ernesto Ruffo es un preso político.

“Son cientos ya las personas que se han comunicado de diferentes partes de la República, líderes, aliados, organizaciones, individuos y bueno, ya todos me dicen ‘es que tu papá es un preso político’ y así lo veo yo" Verónica Ruffo Sanchez, hija de Ernesto Ruffo

Hija de Ernesto Ruffo reclama que no se está diciendo la verdad en su caso

Por otra parte, Verónica Ruffo señaló que desde la presidencia se está compartiendo datos incorrectos.

Asimismo, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum “no está diciendo la verdad”, hecho que consideró delicado.

“Lo que yo he escuchado que dice la presidenta, está diciendo datos que son incorrectos, no está diciendo la verdad y para mí una persona que esté en mando de una nación y que no esté dando los datos correctos me parece delicado” Verónica Ruffo Sanchez, hija de Ernesto Ruffo

Verónica Ruffo reiteró que su papá solo es socio de la empresa que se dedica al trámite aduanal y “no hay pruebas” que lo relacionen con los delitos que se le imputan.

Además, reiteró que está convencida de que las acusaciones en su contra no son correctas.