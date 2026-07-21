Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, aseguró que no existe persecución política contra Ernesto Ruffo, señalado por delitos de huachicol fiscal.

De acuerdo con la presidenta nacional del Morena, no existe ninguna “venganza política” contra la oposición y reiteró que respaldarán la búsqueda de la verdad y la justicia.

Asimismo, Ariadna Montiel destacó que la oposición quiere presentar a Ernesto Ruffo como una víctima a pesar de haber insistido en la investigación sobre el huachicol fiscal.

“Por parte de la oposición y todos sus aliados lo quieren presentar como una víctima cuando ellos insistían en que era muy importante que se investigaran todos los temas del huachicol fiscal” Ariadna Montiel

No tenemos ninguna venganza política, asegura Ariadna Montiel sobre detención de Ernesto Ruffo

En conferencia de prensa, Ariadna Montiel resaltó que, a pesar de los señalamientos del PAN y Somos México, Morena no tiene ninguna venganza política en el caso de Ernesto Ruffo.

Asimismo, resaltó que en este y otros casos que investiga la Fiscalía General de la República (FGR), Morena pide que se respete la ley y se investigue aunque a la oposición “no le gusta” saber que existen pruebas.

“Nosotros no tenemos ninguna venganza política, por el contrario, nosotros lo que hemos perdido es que se respete la ley, el estado de Derechos, que se realicen las investigaciones, que haya pruebas y cuando las hay no les gusta” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel también recordó que Somos México señaló que para el huachicol fiscal la FGR debe de considerar a “muchos más actores”.

En este sentido, reiteró que esto se ha realizado, por se han emitido al menos 25 órdenes de aprehensión, donde también se incluye personal de aduanas.

“Esta no es una acusación que tenga unos días, es una investigación tiene más de un año” Ariadna Montiel

Resaltó que la investigación de la FGR se ha llevado a cabo por un año y encontró una red que introducía combustible a México con declaraciones falsas “para evadir impuestos”.

Asimismo, compartió que, según la investigación por la que se señala a Ernesto Ruffo Appel, significa la introducción de 15.2 millones de litros de combustible, lo que supone una pérdida de 4 mil millones de pesos en impuestos.

La derecha está defendiendo a un “traficante de combustible”, asegura Ariadna Montiel

Por otra parte, Ariadna Montiel afirmó que los señalamientos de la oposición muestra la reacción de la derecha en México que está saliendo en defensa “de un traficante de combustible”.

Asimismo, reiteró que Morena respaldará las acciones de búsqueda de justicia y exigirá sanciones a quienes resulten responsables de cualquier delito.