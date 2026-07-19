El Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su presidente Jorge Romero, señaló persecución política contra Ernesto Ruffo y los gobiernos de oposición.

“El gobierno de Morena inicia una cacería de brujas contra políticos de oposición” Jorge Romero. PAN

Jorge Romero hizo un llamado a que en lugar de persecución política se aplique la ley de manera pareja sin importar colores o afiliaciones partidistas.

Así lo dijo el titular del PAN en el marco de señalamientos contra políticos de Morena de estar vinculados con el crimen organizado.

PAN señala persecución política y espera se aclare caso de Ernesto Ruffo

Jorge Romero, dirigente del PAN, dijo que a pesar de la persecución política el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, a él le tocará aclarar los señalamientos de huachicol fiscal.

Además, dijo que se debe respetar el debido proceso pues reclamó que no se ha visto el mismo rigor sobre los señalamientos hacia morenistas.

PAN pide investigar a Marina del Pilar y no solo a la oposición

El PAN pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que muestre disposición para que se juzgue a los personajes de Morena señalados desde Estados Unidos y no solo a la oposición.

Jorge Romero mencionó que si la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, no tiene nada que ocultar que solicite licencia a su cargo ante los audios con supuestos agentes de Estados Unidos y que sea investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El PAN dijo que el caso de Marina del Pilar no es aislado y que aún representa la política de “abrazos, no balazos”.

A la vez expresó su preocupación por la actuación de los “jueces del acordeón” y la forma de operar del nuevo Poder Judicial.