Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, acusó a la oposición de intentar convertir en víctima a Ernesto Ruffo, quien enfrenta un proceso judicial por huachicol fiscal y delincuencia organizada.

Las declaraciones de Ariadna Montiel se dan luego de que la diputada panista Kenia López Rabadán asegurara en una conferencia de prensa que Ernesto Ruffo es un “preso político” del régimen.

Ariadna Montiel critica a la oposición por intentar convertir a Ernesto Ruffo en víctima

Durante una conferencia de prensa, Kenia López Rabadán fijó postura ante el caso de Ernesto Ruffo y aseguró que el exgobernador de Baja California es un preso político, pese a los señalamientos en su contra.

Ante estas declaraciones, Ariadna Montiel acusó a la oposición de intentar convertir a Ernesto Ruffo en una víctima porque no les conviene el debate que genera el que un panista sea acusado de huachicol fiscal.

“Defienden a Ruffo por terror al efecto dominó; saben que su caída exhibe el manual con el que siempre han operado. Quieren hablar de persecución para no hablar de su corrupción, pero hoy se acabaron los intocables”. Ariadna Montiel

Ariadna Montiel aseguró que el caso de Ernesto Ruffo no se trata de persecución, sino de una investigación que lleva un año forjándose contra un red de huachicol que se valía de la corrupción del viejo Poder Judicial.

“Este megafraude solo fue posible gracias a la complicidad del viejo Poder Judicial. Cuando el gobierno frenó a la empresa, jueces a modo le otorgaron amparos para continuar con el saqueo”. Ariadna Montiel

Ariadna Montiel acusa a oposición de querer convertir a Ernesto Ruffo en víctima (Captura de pantalla)

De acuerdo con las investigaciones, Ernesto Ruffo está presuntamente vinculado a una red de importación ilegal de combustible, mediante la cual se evadían impuestos y controles aduaneros.

Las autoridades sostienen que la indagatoria deriva de una “investigación de alta complejidad” relacionada con una empresa fundada por el exgobernador Ernesto Ruffo, identificada como Ingemar.