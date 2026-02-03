A través de un comunicado de la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dio a conocer que entre México y Estados Unidos han acordado un plan técnico para gestionar el agua en la cuenca del Río Bravo tras el Tratado de 1944.

“El plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país.” Comunicado en conjunto

Este plan se enfoca en enfrentar la sequía extrema mediante entregas mínimas anuales adaptadas a condiciones hidrológicas y priorizando el consumo humano y la agricultura.

México y Estados Unidos acuerdan plan para el Tratado de Aguas de 1944

Tal y como se reveló en el comunicado en conjunto sobre el plan para la distribución de agua del Río Bravo ante el Tratado de Aguas de 1944, México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países.

Este acuerdo entre México y Estados Unidos, permite fortalecer la gestión ordenada del agua en la cuenca del Río Bravo para una mayor y mejor planeación de de previsibilidad y responsabilidad compartida ante la sequía.

También se reveló que se incorporará infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo para la repartición de agua acordada en el Tratado de Aguas de 1944.

Secretaría de Relaciones Exteriores revela comunicado sobre el Tratado de Aguas 1944 (@SRE_mx / X )

Marco Rubio reacciona al acuerdo por sequía con base en Tratado de Aguas de 1944

Tras el comunicado en conjunto de Estados Unidos y México sobre cómo se repartirá el agua tras cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, el Secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció en sus redes sociales.

En ese sentido, en una publicación en su cuenta de X, Marco Rubio celebró el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México para compensar déficits en entregas de agua bajo el Tratado de 1944.

Marco Rubio reacciona al acuerdo del Tratado de Aguas 1944 (@SecRubio / X )

Asimismo, Rubio también destacó el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum como beneficio para agricultores estadounidenses.

Cabe recordar que el Tratado de Aguas de 1944 obliga a México a entregar 1.75 millones de acres-pie anuales del Río Grande y Bravo.

Sin embargo, las sequías recientes causaron incumplimientos del tratado, los cuales ya han sido resueltos con un compromiso mínimo de 350 mil acres-pie al año, evitando las tarifas del 5% amenazadas por Trump en 2025.