Mediante sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson celebró la cooperación entre ambos países para el avance de los compromisos del Tratado de Aguas de 1944.

“Este resultado muestra de manera inequívoca cómo el compromiso conjunto y la colaboración permiten alcanzar soluciones duraderas [..]”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Este martes 3 de febrero México y Estados Unidos anunciaron un plan técnico que establece entregas mínimas anuales ante la sequía extrema pero cumplir con la distribución establecida.

Ronald Johnson celebra acuerdo de México y Estados Unidos por Tratado de Aguas de 1944

En sus redes sociales Ronald Johnson compartió un comunicado referente al que definió como avance de compromisos entre México y Estados Unidos sobre el Tratado de Aguas, logro de la estrecha cooperación.

El embajador destacó que este acuerdo histórico fortalece la implementación del Tratado de Aguas de 1944, con entregas garantizadas y un plan claro entre México y Estados Unidos para atender los compromisos faltantes.

Estados Unidos celebra acuerdo con México sobre Tratado de Aguas de 1944 (Captura de pantalla)

Ronald Johnson resaltó en este punto que el acuerdo para el Tratado de Aguas demuestra la cooperación y coordinación entre México y Estados Unidos, la cual genera resultados en todos los frentes.

Asimismo, Ronald Johnson explicó que la equidad en la asignación de recursos naturales con Estados Unidos ha sido una de sus prioridades desde su llegada a México, en especial este “desafío que lleva años pendiente”.

Marco Rubio también celebró acuerdo entre México y Estados Unidos por Tratado de Aguas de 1944

Ronald Johnson no fue el único funcionario estadounidense que celebró el acuerdo sobre el Tratado de Aguas, tal como expresó en sus redes sociales el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su mensaje, el jefe del Departamento de Estado agradeció a la presidenta de México por los constantes esfuerzos, además de ser un ejemplo de que su mandatario, Donald Trump, cumple con la ciudadanía.