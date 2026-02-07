Un encuentro entre México-Estados Unidos se llevó a cabo la tarde del 6 de febrero de 2026 al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de tratar temas claves sobre economía, seguridad y migración.

La delegación estadounidense, integrada por cinco republicanos y tres demócratas, fue recibida por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Alito Moreno pide intervención estadounidense en encuentro México-Estados Unidos

De acuerdo con López Rabadán, al encuentro entre México-Estados Unidos acudieron cuatro diputados de Morena, tres del PAN, dos por PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, y solo uno del PRI.

“Es una reunión que, como les he informado, en estricto sentido, es un diálogo parlamentario, es un diálogo legislativo, no es una reunión interparlamentaria” López Rabadán

Encuentro México-Estados Unidos: asistentes y temas clave en San Lázaro (Especial)

Aunque la reunión se llevó a cabo de manera no oficial, López Rabadán detalló que se abordaron temas prioritarios en materia de economía, seguridad y migración.

En el encuentro con Congresistas Republicanos y Demócratas también se contó con la participación de Alejandro “Alito” Moreno, quien aprovechó para pedir la intervención estadounidense.

“México no puede ni debe dar apoyo a dictaduras, narcodictaduras ni a terroristas comunistas. Eso es traicionar al país y cerrar los ojos frente al crimen organizado” Alejandro “Alito” Moreno

Alejandro Moreno hizo hincapié para “trabajar en conjunto con el gobierno de Estados Unidos”, para ir con toda la fuerza contra los cárteles del crimen organizado, dijo.

San Lázaro destaca T-MEC y seguridad en encuentro con Estados Unidos

A través de un comunicado oficial de San Lázaro, se destaca que durante el encuentro de México-Estados Unidos se abordó la profunda integración comercial entre ambas naciones.

“Se subrayó la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como pilar de estabilidad y certidumbre para la inversión, el empleo y las cadenas de suministro regionales”, se indica.

Mientras, en materia de seguridad, se reconocieron los avances de los mecanismos de cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes, entre ellas el tráfico ilícito de armas, drogas sintéticas, flujos financieros ilegales y el crimen organizado transnacional.