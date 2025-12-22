La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó acciones de desfogue en la presa El Cuchillo, en Nuevo León, para poder cumplir con los compromisos de agua con Estados Unidos.

Esta acción se realizó como parte del manejo del embalse en un operativo de limpieza hídrica en el municipio de China, Nuevo León.

Con esto, el agua podrá ser liberada hacia el cauce del río San Juan para poder cumplir con los compromisos del Tratado de Aguas que firmaron México y Estados Unidos en 1944.

Conagua desfoga presa El Cuchillo, Nuevo León, para entregar agua a Estados Unidos

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Conagua realizó acciones de desfogue en la presa El Cuchillo, Nuevo León, desde la madrugada del 22 de diciembre.

Con esto México avanza en la entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos, como parte de sus compromisos con el Tratado de Aguas de 1944.

Estas acciones de desfogue ayudarán a incrementar el volumen del agua en el Río de San Juan, “considerando las limitaciones operativas y privilegiando al consumo humano”.

Asimismo, la SRE señaló que mantiene el diálogo con Estados Unidos, así como con la comunidad de la cuenca mexicana para mantener los acuerdos sin dejar sin el recurso a los locales.

Además, señaló que se dará prioridad a garantizar el agua para el consumo humano de las comunidades que dependen de dichas fuentes.

Cabe señalar que productores agrícolas del norte de Tamaulipas aseguraron que se busca extraer al menos el 11% del agua de El Cuchillo, es decir, alrededor de 150 millones de metros cúbicos que serán llevados hacia a Texas a través del través de la presa Marte R. Gómez.