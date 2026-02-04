Se han revelado denuncias de varios productores tamaulipecos contra la entrega excesiva de agua del Río Bravo a Estados Unidos ante el Tratado de Aguas de 1944.

“Han externado que se está cumpliendo sin afectar a los productores mexicanos, lo cual es absolutamente falso” Jorge Luis López, presidente del Consejo Agropecuario de Tamaulipas

De acuerdo a las denuncias, la entrega de agua a Estados Unidos ha superado el tercio estipulado en el Tratado de 1944, lo que deja distritos de riego sin cultivos en más de 100 hectáreas.

Consejo Agropecuario de Tamaulipas denuncia falta de agua tras Tratado de 1944

Después de anunciarse el nuevo acuerdo bilateral el pasado 3 de febrero de 2026 del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, en el que se fijó una entrega mínima anual de 350 mil acres-pie para mitigar sequías, varios productores agropecuarios de Tamaulipas denuncian esas afirmaciones.

Pues de acuerdo con Jorge Luis López, presidente del Consejo Agropecuario de Tamaulipas, acusó de falso las afirmaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre no afectar a agricultores mexicanos.

Pues cabe recordar que durante un comunicado en conjunto publicado el 3 de febrero, la SRE presentó un esquema que respetaría la soberanía, el consumo humano y agricultura en México.

“La tercera parte del agua que llegue al cauce principal del Río Bravo (...), lamentablemente se ha entregado más de dicha tercera parte”. Jorge Luis López, presidente del Consejo Agropecuario de Tamaulipas

El subsecretario de SRE, Roberto Velasco responde a las denuncias de productores

Después de darse a conocer las denuncias de los productores tamaulipecos ante el Tratado de Aguas de 1944, en donde aseguran se les ha dado más del tercio estipulado, el subsecretario de la SRE, Roberto Velasco ha respondido.

“Buscamos maneras de que esto, entre todos, se gestione de la mejor manera posible”. Roberto Velasco, subsecretario de la SRE

En ese sentido, Roberto Velasco abrió el diálogo con los productores y agricultores de Tamaulipas para gestionar el agua; también destacó que el Tratado de Aguas de 1944 prioriza las entregas proporcionales.

Finalmente, la SRE enfatizó que las entregas de agua a Estados Unidos se ajustan a la disponibilidad hidrológica real y a los límites de infraestructura sin comprometer el abasto humano ni la producción agrícola de México.