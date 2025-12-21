El pasado viernes 19 de diciembre, Estados Unidos y México acordaron realizar un pago parcial de agua que se establece en el Tratado de Aguas de 1944 desde la Presa La Amistad.

Esto gracias al abastecimiento que incrementó con las lluvias en la Presa La Amistad, en Coahuila, ubicada con la frontera de Texas, que permitirá una extracción significativa sin afectar la agricultura de ambos países.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump (Presidencia )

México acordó que entregará el volumen de agua a Estados Unidos entre el 15 de diciembre y el 31 de enero de 2026, con el objetivo de cumplir la deuda que se tenía con el país del norte, pues en el ciclo anterior -del 2020 al 2025- debido a la sequía, no se pudo entregar la cuota completa, por lo que México dispone de un ciclo adicional hasta 2030 para cumplir con el adeudo.

¿Dónde se ubica la Presa La Amistad que abastecerá de agua a Estados Unidos?

Se ha resuelto el tema del abastecimiento de agua entre México y Estados Unidos que se establece en el Tratado de Aguas de 1944, en donde México entregará la cuota faltante desde la Presa La Amistad, ubicada en Acuña en el estado de Coahuila y frontera con Texas.

Pues la Presa La Amistad incrementó sus extracciones de 33 a 122 metros cúbicos por segundo, de acuerdo a los informes de la jefatura de operación del embalse a medios locales ya que, actualmente hay 940 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale al 24% de su capacidad total.

Por lo que se estima que la extracción diaria de agua que busca completar el Tratado de aguas de 1944 con Estados Unidos, reduzca su volumen en 10.5 millones de metros cúbicos.

Cabe recordar que el Tratado de aguas de 1944 establece que México debe entregar dos mil 158 millones de metros cúbicos cada cinco años a Estados Unidos, provenientes de los ríos:

Conchos

San Diego

San Rodrigo

Salado



A cambio, México recibe dos terceras partes del flujo del Río Colorado provenientes de Estados Unidos.