Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se abordó el tema del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, poniendo sobre la mesa las negociaciones del T-MEC.

Y es que durante la mañanera, se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre si existían presiones por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el Tratado de Aguas de 1944 durante la revisión del T-MEC.

Sheinbaum niega presión por parte de Estados Unidos ante Tratado de Aguas de 1944

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la presidenta negó que hubiera presiones por parte de Estados Unidos e incluso destacó un acuerdo bilateral para entregas proporcionales a la disponibilidad de agua real en México.

“En los últimos cinco años, México no pudo entregar el agua no porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía, entonces, no había condiciones para que se entregara el agua” Claudia Sheinbaum

Y aunque destacó que México no ha cumplido al 100% el Tratado de Aguas de 1944 por sequías, los acuerdos se renuevan continuamente.

La declaración de Claudia Sheinbaum responde a la propuesta del senador John Cornyn de condicionar el T-MEC al tema hídrico, lo cual ha provocado tensiones con Estados Unidos, incluyendo amenazas de aranceles por incumplimientos similares en 2025.

Cabe recordar que el Tratado de Aguas de 1944 obliga a México a entregar 1.75 millones de acre-pies de agua del Río Bravo cada cinco años a Estados Unidos, pero las sequías en el ciclo 2020-2025 impidieron el cumplimiento total y se ha priorizando el consumo humano y agrícola en México.