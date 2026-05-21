México pidió en extradición a Estrados Unidos al llamado “rey de las factureras”, Víctor Manuel Álvarez Puga, cuatro años después de que un juez ordenó su captura desde septiembre de 2021.

Así lo recuerda el periódico El País así como periodistas especializados en crimen organizado como Arturo Ángel, al señalar que Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa la presentadora Inés Gómez Mont estaban localizables en Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, al menos desde 2022.

La publicación se da en el contexto de los reclamos del gobierno de Claudia Sheinbaum por no aprobar la extradición de 269 solicitudes bajo el argumento de que no se presentaron pruebas suficientes, como México contraargumenta sobre el caso de Rubén Rocha Moya.

¿Marcelo Ebrard fue responsable de no pedir en extradición a Víctor Manuel Álvarez Puga?

En 2021, el secretario de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard, quien encabezó esa dependencia de diciembre 2018 a junio 2023, a la cual renunció por competir por la candidatura presidencial.

A su salida, Alicia Bárcena ocupó la titularidad de la SRE lo que restaba del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de julio de 2023 a septiembre de 2024.

Posteriormente Juan Ramón de la Fuente ocupó su lugar de octubre de 2024 a abril de 2026, periodo en el que se fecha la solicitud de extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga: 4 de diciembre de 2025.

Acusan que Víctor Manuel Álvarez Puga sigue en libertad y creciendo su fortuna en Estados Unidos

El País recordó que se revelaron una serie de transacciones inmobiliarias con las que Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont crecieron su fortuna, como publicó desde 2022.

Ello se permitió, en parte, porque Estados Unidos consideró que los señalamientos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal no eran delitos violentos.

El gobierno mexicano no pidió la extradición a Víctor Manuel Álvarez Puga sino hasta que el 4 de diciembre de 2025 luego de que fue detenido por el Servicio de Control de Adunas e Inmigración (ICE) el 24 de septiembre, pero quedó en libertad de la que goza hasta ahora.