La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, exhibieron al gobierno estadounidense, mismo que se ha negado a extraditar a Álvarez Puga y Cabeza de Vaca.

Desde Palacio Nacional, Roberto Velasco informó que desde el primero de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026, México ha presentado 269 casos de extradición a Estados Unidos, de los cuales:

36 han sido negados

233 continúan pendientes

183 corresponden a solicitudes formales de extradición

50 son peticiones de detención provisional, de las cuales, Estados Unidos ha solicitado información adicional de 47 casos.

Estados Unidos rechazó extraditar a Álvarez Puga y Cabeza de Vaca

Entre los 239 casos se encuentra el del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, de 51 años de edad.

El esposo de Inés Gómez Mont, quien también enfrenta acusaciones en México, se encuentra prófugo de la justicia. Se le acusa de:

Lavado de dinero

Crimen organizado

Desvío de fondos públicos

Ante esto, Álvarez Puga y su familia solicitaron asilo en Estados Unidos argumentando ser víctima de persecución en México.

Los delitos que Víctor Manuel Álvarez Puga enfrenta en México. (Michelle rojas)

Otro caso lo protagoniza el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de 58 años de edad.

El también empresario enfrenta acusaciones en Mexico por:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Actualmente reside en McAllen, Texas, desde donde argumenta ser víctima de persecución política. Ante acusaciones, Estados Unidos argumenta falta de pruebas para proceder y extraditarlo.

(Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

Con base a esta información, el canciller explicó que el tratado bilateral permite a ambos países solicitar pruebas y mayor información antes de proceder.

México pide reciprocidad en temas de extradición a Estados Unidos

La información sobre la negativa de Estados Unidos para proceder contra personas que enfrentan serias acusaciones en México se da en un contexto donde la Presidenta de México está siendo criticada por la forma en que ha abordado el caso de Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa.

Por lo que Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, explica que México aplica los mismos criterios legales que Estados Unidos en el caso de extradiciones.

Aclara que el procedimiento responde a criterios legales y no a decisiones políticas o presiones y solicita que entre ambos países exista la reciprocidad.