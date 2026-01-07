Se ha dado a conocer que Víctor Álvarez Puga podría estar prófugo tras desaparecer del registro público de detenidos de ICE.

Hasta el momento autoridades de México desconocen el paradero del esposo de Inés Gómez Mont.

Nombre de Álvarez Puga desapareció de registro migrante en Estados Unidos

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por El País, fue desde principios de diciembre de 2025 que el nombre de Álvarez Puga fue borrado del registro de ICE.

El abogado ha residido en Estados Unidos desde enero de 2025, pero su estancia pasó a irregular después de un viaje a Las Bahamas, motivo por el que fue arrestado en septiembre pasado.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga (Agencia México )

Se desconoce el paradero de Álvarez Puga desde su detención en septiembre

El 24 de septiembre de 2025 Álvarez Puga fue detenido por irregularidades en su estancia dentro de los Estados Unidos.

Esto después de que ingresara al país en barco tras haberse vencido su estancia regular.

Desde entonces el abogado permaneció bajo la custodia de ICE en espera de una extradición, proceso por el que presionó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria no quitó el dedo del renglón tras la detención de Álvarez Puga, mostrando un fuerte interés en que fuera enviado a México y enfrentara sus acusaciones por delincuencia organizada, blanqueo de recursos y evasión fiscal.

El País reporta varios intentos de comunicación con los abogados de Álvarez Puga, pero sin éxito alguno.

Por ahora se desconoce qué fue lo que pasó con el proceso de Álvarez Puga o los motivos por los que su nombre haya sido borrado del registro de ICE.

Se presume que el abogado pudo ser liberado o haber sido puesto a disposición de otro tipo de autoridad en Estados Unidos.

Sobre todo después de que impugnara la extradición alegando persecución política en su contra en México.