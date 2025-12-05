Fernando Reina Iglesias, exesposo de Galilea Montijo aparece como beneficiario en el caso Víctor Álvarez Puga y Inés Gómez Mont en estafa millonaria.

Una investigación del periódico El País deja entrever una red de corrupción de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, quién transfirió millones de pesos a diferentes beneficiarios.

Con el descubrimiento de esta red se ha expuesto a élites políticas, empresariales y de la farándula en México.

Cabe recordar que Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont fue detenido en Estados Unidos por asuntos migratorios.

Por pagos de “honorarios” exesposo de Galilea Montijo apareció como beneficiario en el caso Álvarez Puga y Gómez Mont

En esta investigación de El País revelaron que una empresa facturera de Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont llamada como “Gupea Construcciones” entre los años 2016 y 2017 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se realizaron transferencias millonarias a 89 personas bajo el concepto de “nómina y honorarios”.

Entre los beneficiarios destacan a Fernando Reina Iglesias, exesposo de Galilea Montijo por recibir hasta 700,000 pesos, durante el matrimonio que tenía con la conductora y actriz, quién en su momento llegó a negar la amistad que tenía con Gomez-Mont, que aseguran que era cercana.

Aunque también se señalan a otras figuras de la política como:

Othón de León Arriola, nieto de Elba Esther Gordillo por 1.3 millones de pesos

Arturo Montiel Yáñez, hijo del ex priísta Arturo Montiel Rojas por 865,800 pesos

Ricardo Monreal Pérez hijo de Ricardo Monreal Ávila por 275,000 pesos

Rodrigo Ripstein Kaim, exesposo de la empresaria Ninfa Salinas por 11.3 millones de pesos

También acusan a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont de un desfalco de 2.950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2016, por lo que tras su detención en Estados Unidos se podría investigar más sobre este caso.