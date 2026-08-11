Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se confirmó que se enviará al mismo equipo de rescate a Colombia que apoyó a Venezuela durante el sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se enviará al mismo equipo que apoyó a Venezuela, ahora para atender a Colombia; sin embargo, aseguró que ahora esta brigada se llamará Cali y estará conformada por:

Un general

Grupo de comando

255 militares

Personal especialista en rescate y búsqueda

Binomios canínos

Personal de sanidad que incluye a médicos

4 toneladas de medicamentos

8.4 toneladas de herramienta, equipo de rescate

Teléfonos satelitales

Radios

Electrodomésticos

Tiendas de campaña

México activa “agrupamiento Cali” para enviar ayuda humanitaria a Colombia tras sismo de 7.4

El general Ricardo Trevilla Trejo informó que el Ejército Mexicano ya activó el “agrupamiento Cali”, un equipo especializado listo para brindar apoyo humanitario, mismo que ayudó en Venezuela, a las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.

Tal y como reveló Trevilla Trejo, el personal se encuentra preparado para atender las afectaciones registradas en diversas ciudades colombianas, especialmente aquellas con mayores daños estructurales y necesidades de rescate y asistencia inmediata.

Esta acción forma parte de la disposición de México para respaldar a Colombia ante la emergencia nacional declarada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El sismo, con epicentro cerca de San José del Palmar, Colombia en el departamento del Chocó, a una profundidad de alrededor de 100 kilómetros, se sintió en gran parte del territorio colombiano y en países vecinos.

Ha dejado cientos de muertos, heridos y desaparecidos, además de derrumbes de edificios en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó en donde Cali fue una de las urbes más impactadas, y la cual concentra un número significativo de colapsos y víctimas, lo que explica el nombre del agrupamiento mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció “todo el apoyo que se requiera”, mientras la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso a disposición la experiencia capitalina en atención de sismos; el anuncio del general Trevilla Trejo concreta esta voluntad con personal militar preparado para labores humanitarias.