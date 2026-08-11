Hay nuevas cifras por el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 del 10 de agosto de 2026, dejando hasta el momento un reporte de 169 muertos y al menos 668 heridos.

Sin embargo, periodistas de Colombia han señalado que el gobierno aún no está contabilizando dentro de las cifras a las zonas rurales, ni el número de personas desaparecidas.

Colombia reporta 169 muertos y 668 heridos tras el terremoto en San José del Palmar, Chocó

El terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto, ha dejado hasta el momento un reporte de 169 muertos y 668 heridos, informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Sin embargo, los reportes apuntan que estas cifras sólo contemplan a las personas residentes de las principales ciudades de Colombia, más no quienes están en zonas rurales.

De las personas fallecidas por el terremoto en Colombia, principalmente están siendo reportadas en Cali y en Pereira.

Por otra parte, se habla de que son 165 los edificios colapsados, pero estas son solo cifras preliminares debido a que las labores de rescate siguen.

Sumado a ello, se ha cuestionado el número de personas desaparecidas en Colombia, debido a que reporteros han escuchado a los habitantes exclamar no encontrar a su familia. Sin embargo, aún no existe cifra oficial sobre esto.

Topos México evalúa acudir a Colombia para labores de rescate

La Asociación de Topos México informó que se encontraban evaluando su intervención en Colombia para ayudar a las labores de rescate, pero esto dependería del impacto y los grupos de rescate locales.

Sin embargo, Topos México no ha dejado de enviar mensajes de fuerza a Colombia, así como aclarar que no tienen centros de acopio.