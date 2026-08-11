El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que destinarán al menos 15.5 millones de dólares para atender la emergencia en Colombia tras el terremoto de 7.4 que azotó al país la mañana del 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con el gobierno de Colombia, de manera preliminar se contabilizan 132 muertos y más de 570 heridos a lo largo de 32 ciudades que resultaron afectadas por el sismo.

Terremoto en Colombia (Jaime SALDARRIAGA / AFP / AFP)

Estados Unidos refrenda apoyo a Colombia para atender las necesidades del país tras el terremoto de 7.4

A través de un posicionamiento dado a conocer en redes sociales, Estados Unidos aseguró que destinará 15.5 millones de dólares para atender la situación de emergencia nacional por el sismo de 7.4 en Colombia.

Según indicó la administración de Donald Trump, estos recursos están dirigidos a la atención de albergues, alimentos, protección, y evaluaciones por parte de los servicios de emergencia de Colombia.

“Tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 ocurrido hoy en diversas regiones de Colombia, la Administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares en fondos para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto”. Estados Unidos

Asimismo, las autoridades estadounidenses confirmaron que mantendrán una comunicación constante con el equipo del presidente Alberto de la Espriella para identificar las prioridades logísticas y de seguridad que demanda la actual crisis nacional.

Desde la Casa Blanca se ha expresado un profundo sentimiento de solidaridad hacia el pueblo colombiano en estos momentos de dificultad que atraviesa el país sudamericano.

Estados Unidos refrendó su respaldo a la gestión del presidente de la Espriella, con lo que se dijeron listos para apoyar cualquier necesidad que resulte de las evaluaciones del sismo que realizan los servicios locales.