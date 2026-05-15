La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al grupo irlandés U2 por ser voceros de la transformación de México.

Desde su conferencia mañanera, la presidenta resaltó que se sorprendió con el conocimiento que U2 tiene sobre las acciones del gobierno federal y que

Esto tras el encuentro que sostuvo con los músicos con motivo de la asamblea por la Copa Mundial de Niños de la Calle.

U2 es vocero de la transformación de México en el mundo, asegura Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el grupo U2 es vocero en todo el mundo de la transformación que se vive en México.

La presidenta señaló que Paul David Hewson, el vocalista de la banda irlandesa conocido como Bono, sabe mucho de las acciones que los gobiernos de la transformación han realizado en el país.

Asimismo, calificó como muy bueno que “personalidades de este calibre” visiten México y conozcan la transformación.

“Qué bueno que personalidades de este calibre vengan a México y conozcan lo que estamos haciendo, que conozcan la transformación. Que sean voceros en todo el mundo de las grande transformaciones que está viviendo México” Claudia Sheinbaum

Esto luego de que el vocalista de U2 reconociera los servicios de salud universal en México.

Claudia Sheinbaum resaltó que el encuentro con la banda en la asamblea por la Copa Mundial de Niños de la Calle, fue “muy agradable”.

Sheinbaum agradece a U2 por reconocimiento a la transformación (CORTESÍA STREET CHILD WORLD CUP/CUARTOSCURO.COM / Fotografía Cortesía)

Asimismo, aseguró que se sintió sorprendida de que U2 tuviera “conociera tanto” de lo que el gobierno de la transformación está haciendo en México.

Según la presidenta, esto demuestra que “México está de moda en muchos sentidos”.