Hoy 15 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum compartió que sostuvo una llamada con Donald Trump, donde también estuvo presente Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La presidenta de México dijo que su conversación fue “cordial” y que abordaron temas de seguridad y comercio que enlazan a ambos países.

Claudia Sheinbaum comparte que tuvo llamada con Donald Trump. (@claudia_shein)

Claudia Sheinbaum y Donald Trump conversaron sobre seguridad y comercio

La doceava llamada entre Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se realizó hoy, informó la mandataria por sus redes sociales, donde explicó los temas que trataron en su conversación.

En compañía de Roberto Velasco, la mandataria y Trump sostuvieron la llamada donde dijo “reafirmamos el trabajo” en materia de seguridad y siguieron con las pláticas sobre comercio.

Por otra parte, explicó que próximamente colaboradores de Donald Trump visitarán México para “continuar el diálogo”, en relación a los rubros.

Claudia Sheinbaum dijo que quedó con Donald Trump en tener una próxima llamada, aunque sin fecha pública.