La detención de César Jáuregui el 17 de octubre de 2026 por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y posteriormente la detención a nivel federal por traición a la patria, han llevado al pronunciamiento de cercanos a favor del exfiscal.

Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y la esposa de César Jáuregui han acusado que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, decidió traicionar al exfiscal por intereses en las elecciones 2027.

Familia y militantes del PAN defienden a César Jáuregui de Maru Campos

La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por permitir el operativo en el estado por agentes de la CIA, desató el malestar entre su familia y militantes del PAN, partido el que pertenece.

Un reporte de Reforma, apunta que la esposa de César Jáuregui, Angélica Moreno, así como su abogado Luis Villegas Montes, calificaron que el proceso legal se ha dado por traición de Maru Campos.

A la perspectiva del abogado, César Jáuregui se mostró aliado de Maru Campos y abogó por ella en las campañas por la alcaldía de Chihuahua y más tarde, por la gobernación. Así como cuando sucedió la “persecución sistemática” en su contra.

Por ello, Luis Villegas Montes cuestiona que ahora Maru Campos haya decidido deslindarse del operativo en Chihuahua por la CIA realizado en abril de 2026.

Respecto a Moreno, apuntó que Maru Campos es “una aberración” de gobernadora por no intervenir en el proceso legal del exfiscal.

Por otra parte, simpatizantes del PAN también han mostrado molestia ante el proceso judicial que le está impidiendo a Jáuregui participar en el proceso electoral 2026. Entre algunos de los protestantes están Juan Blanco Zaldívar y Mario Vázquez Robles, informaron medios locales.

Silencio de Maru Campos por César Jáuregui tendría fines políticos

El que Maru Campos esté decidiendo guardar silencio ante el proceso legal contra César Jáuregui, está siendo traducido como un hecho político.

En entrevista con Azucena Uresti, Luis Villegas Montes señaló que las detenciones contra Jáuregui tendrían detrás una maniobra política al imposibilitar participar por la alcaldía de Chihuahua para las elecciones 2027.

Además, recordó que Maru Campos respaldó públicamente a Marco Bonilla Mendoza para buscar la gubernatura de 2027 de Chihuahua.