Militantes del PAN y manifestantes se concentraron en Ciudad Judicial, Chihuahua, para exigir la libertad de César Jáuregui durante una nueva audiencia judicial celebrada este jueves por la mañana.

Los asistentes llevaron pancartas y una manta con la consigna “¡Libertad para César Jáuregui!”, mientras continúa el proceso penal relacionado con un operativo realizado en El Pinal, Chihuahua.

Los simpatizantes piden que César Jáuregui enfrente en libertad el procedimiento vinculado con un presunto narcolaboratorio localizado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, según la convocatoria.

¿Qué exigen los manifestantes que respaldan a César Jáuregui?

Los convocantes recordaron que un juez de control determinó previamente que César Jáuregui puede enfrentar en libertad el proceso estatal relacionado con los hechos del caso particular.

Por ello, consideran que esa posibilidad también debe valorarse dentro del procedimiento federal, tomando en cuenta las circunstancias específicas y los requisitos establecidos por la ley.

Dictan prisión preventiva contra César Jáuregui en caso federal (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El posicionamiento difundido por los manifestantes sostiene que una acusación no representa una sentencia y rechaza que su petición implique privilegios, beneficios o impunidad.

Los participantes plantearon que Jáuregui debe contar con condiciones para ejercer su defensa, mientras las autoridades judiciales determinan las responsabilidades correspondientes conforme avance el procedimiento penal.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales bajo la etiqueta #LibertadParaCésar y plantea que las decisiones judiciales deben sustentarse en pruebas y argumentos jurídicos correspondientes.

Los simpatizantes también pidieron evitar presiones políticas, además de esclarecer completamente los hechos relacionados con el operativo realizado en El Pinal y determinar responsabilidades correspondientes plenamente.

Durante la protesta, la exigencia central fue que el caso avance mediante un proceso transparente, con respeto a los derechos de César Jáuregui y apego estricto a la ley.