Un grupo de simpatizantes de César Jáuregui se manifestó frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua para exigir la liberación del exfiscal, acusado por presunta traición a la patria.

Los inconformes se reunieron frente a la sede panista con pancartas y consignas en apoyo al exfuncionario, mientras solicitaban mayor apoyo por parte del partido.

Asimismo, los familiares de César Jáuregui exigieron que el exfiscal pueda llevar el proceso en libertad pese a la acusación federal, ya que actualmente se encuentra recluido en El Altiplano.

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua (Cuartoscuro / Manuel Sánchez)

Familiares y simpatizantes de César Jáuregui piden apoyo del PAN en Chihuahua

El pasado lunes 19 de octubre, un grupo de inconformes encabezados por el panista Juan Blanco —además de familiares, amigos y la esposa del exfiscal—, se reunieron para exigir la liberación de César Jáuregui.

Durante la concentración, Juan Blanco y el regidor Félix Martínez ingresaron a las instalaciones del partido para pedir el apoyo de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez.

Aunque no se revelaron los detalles del encuentro, a las afueras los manifestantes expresaron su respaldo al exfiscal mediante pancartas con la consigna “¡Liberen a Jáuregui!” .

Los simpatizantes y familiares resaltaron que el panista ha dedicado más de cuarenta años de su vida a Acción Nacional, por lo que el partido no puede darle la espalda en un momento difícil.

Exigen libertad de César Jáuregui (Redes Sociales)

Exigen prisión domiciliaria para César Jáuregui

Durante las protestas, inconformes señalaron que el exfuncionario tiene la posibilidad de enfrentar en libertad el proceso estatal, por lo que opinaron que esa medida también debería aplicar en el procedimiento federal.

En el ámbito estatal, se le atribuyen presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición; mientras que, en el ámbito federal, enfrenta una acusación por presunta traición a la patria.

Por ahora, César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, se encuentra recluido en el Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.