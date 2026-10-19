Santiago de la Peña Grajeda, secretario de Gobierno de Chihuahua, sería la causa del rompimiento entre Maru Campos y César Jáuregui, reveló el abogado provisional del exfiscal, Luis Villegas.

Maru Campos tendría como “delfín” a Santiago de la Peña Grajeda para competir por la presidencia municipal de la ciudad de Chihuahua en Chihuahua, donde César Jáuregui encabezaba las encuestas.

“El candidato de la gobernadora es Santiago de la Peña Grajeda… un hombre sin ningún arraigo en el PAN… su origen se halla en el PRI… para poderle despejar el camino a su delfín…” Luis Villegas, abogado provisional de César Jáuregui

El abogado Luis Villegas dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, que los procesos paralelos a nivel federal y a nivel estatal en contra de César Jáuregui tienen que ver con un tema político electoral, con el pretexto del caso de los agentes de la CIA en Chihuahua.

Señalan que Maru Campos traicionó a César Jáuregui para abrirle paso a su candidato

Luis Villegas dijo que Maru Campos traicionó a César Jáuregui para abrirle paso a su candidato Santiago de la Peña Grajeda.

Santiago de la Peña Grajeda buscaría ser el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) aunque proviene del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es señalado como un hombre “sin carisma”.

Abogado de César Jáuregui sostiene que Maru Campos es “traidora”

Luis Villegas insistió que la traición de Maru Campos a César Jáuregui es de las más “viles y mezquinas” que ha visto en la política.

Sobre todo porque en la persecución de Javier Corral contra Maru Campos, cinco años atrás, César Jáuregui la apoyó, le fue leal y le ayudó a abrir caminos.

Luis Villegas, abogado provisional, ha sostenido que Maru Campos es una “traidora” ya que su detención e ingreso al penal de El Altiplano lo saca de la jugada en las próximas elecciones 2027.